سعر الذهب العالمى يرتفع مع تراجع الدولار وزيادة العائد على السندات الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته 0.1 % إلى 1825.29 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1825.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد تراجعه عن أعلى مستوى في قرابة 20 عاما أمس الاثنين.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام زاد، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 % إلى 21.56 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 945.76 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 1.2 % إلى 2002.17 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% خلال تعاملات أمس

وتراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير ، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1797.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1797.40 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تخسر 1.4 % أمس

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 % إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير مسجلة 1786.60 دولار للأوقية. وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 21.02 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 934.16 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.3 % إلى 1918.59 دولار للأوقية.