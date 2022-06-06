سعر الذهب العالمى يرتفع مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليصعد قليلا مدعوم بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1857.60 دولار.

لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو.

والمركزي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، ورفع تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 % إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولار للأوقية بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس يوم الجمعة مسجلا 1032.50 دولار للأوقية.

أسعار الذهب تغلق على تراجع يوم الجمعة

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة بعدما وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته خلال شهر واحد وكان متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي مستفيدا من ضعف الدولار الأمريكي.

واستمر تراجع الذهب خلال تداولات الجمعة بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية منذ قليل والتي أظهرت تراجعا أقل من المتوقع بحجم العمالة الجديدة بالقطاعات غير الزراعية ليضيف الاقتصاد نحو 390 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالتوقعات البالغة 325 ألف وظيفة جديدة فقط.

هذا ودفعت أيضا تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي برينارد بالأمس بأنها تستبعد تعليق رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى زيادة شهية المخاطرة بالأسواق وبالتالي تراجع الذهب.

وأدت البيانات الصادرة إلى زيادة توقعات المستثمرين بأن يستمر الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، مما أدى لدعم الدولار وتراجع الذهب .

تراجع السعر الفوري للذهب يوم الجمعة

وعلى صعيد التداولات، تراجع السعر الفوري للذهب خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.29% ليصل إلى 1,863.15 دولارا للأوقية، كما تراجعت أيضا العقود الآجلة للذهب بنحو 0.44% ليصل إلى 1,863.10 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ، خلال جلسة الجمعة ليسجل صعودا بنحو 0.20% ويصل إلى 101.956 نقطة، مع توجه المستثمرين إليه على حساب الذهب.

وتراجع الذهب خلال تداولات يوم الجمعة مدفوعا أيضا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الآجلة وخاصة لأجل 30 عاما، والتي ارتفعت بنحو 0.39%، مما زاد من خسائر الذهب .

وجاء هذا بعدما ارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1871.28 دولارا للأوقية في وقت مبكر من يوم الجمعة ، وهو أعلى مستو مى يصل إليه منذ 9 مايو.

واستطاع الذهب بعد أرباحه الأخيرة تحقيق مكاسب خلال هذا الأسبوع بنحو 1% حتى الآن، ولكن هذا التراجع قد يجعل مكاسبه محدودة.