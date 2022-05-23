سعر الذهب العالمى يرتفع مع تراجع الدولار واستقرار عوائد السندات

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليصعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع ، مستفيدا من تراجع الدولار ، على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن النفيس المقوم بالدولار، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.14 دولار للأوقية بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 12 مايو عند 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1855.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار مع استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين ، مما يقلل من الرهانات على مكاسب الدولار الإضافية من ارتفاع أسعار الفائدة ، بينما يتطلع المستثمرون إلى تخفيف الإغلاق في الصين الذى يعزز النمو العالمي وعملات المصدرين.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد سلسلة من الخسائر استمرت ثلاث جلسات ، مما حد من الطلب على الذهب ذي العائد الصفري.

وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد وجهة نظره الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام للسيطرة على التضخم المرتفع بسرعة أكبر.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.98 دولار للأونصة ، وتقدم البلاتين بنسبة 1% إلى 965.40 دولار ، وارتفع البلاديوم 2.6% إلى 2015.80 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل، إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1845.71 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1844.30 دولار للأوقية.

أسعار الذهب المسعر بالدولار ترتفع بنحو 1.9% الأسبوع الماضى

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9% الأسبوع الماضى مع تراجع العملة الأمريكية فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5% إلى 22 دولارا للأونصة، وزات بنحو 4.4% الأسبوع الماضى.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 963.49 دولار وصعد البلاديوم 1.4% إلى 2034.63 دولار وكلاهما كان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5% و4.5% على التوالي.