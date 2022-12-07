سعر الذهب العالمى يرتفع في نطاق محدود وسط ترقب لاجتماع الاحتياطى الفيدرالى

شهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1783.90 دولار.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وسجل مؤشر الدولار صعودا 0.2 %.

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر، فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر.

وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ إنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.31 دولار.

وهبط البلاتين 0.3 % إلى 986.15 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.2 % إلى 1871 دولارا للأوقية.