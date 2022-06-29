سعر الذهب العالمى يرتفع الأربعاء مع انخفاض عائد السندات الأمريكية

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، فى الوقت الذى يحاول فيه المعدن الأصفر الخروج من التداول المحدود النطاق.، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1821.53 دولار للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يرتفع

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1822.10 دولارللأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب مما ساعد على زيادة جاذبية الذهب التى لا تدر عائدا.

وقال مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز بأستراليا: “بشكل عام ، فإن النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة تعني أنه عندما نحصل على اختراق لمنطقة التداول الحالية التي كنا عالقين فيها لمدة شهرين ، فمن المرجح أن تكون فى الجانب السلبى”.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

الفضة تهبط

وبالنسبة للمعادن النفيسىة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 20.81 دولارًا للأوقية ، بينما ارتفع البلاتين 0.9 % إلى 918.32 دولارًا ، وزاد البلاديوم 2 % إلى 1911.72 دولارًا.

أسعار الذهب تصعد أمس

وارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع تراجع الدولار لكن زيادة عائدات السندات الأمريكية حدت من ارتفاعه في حين انصب اهتمام المستثمرين على منتدى مصرفيي البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1826.09 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % إلى 1827.30 دولار.

وجعل تراجع الدولار شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى لكن ارتفاع العائدات على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حدت من الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال المحلل بيتر فيرتيج من كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش إنه إلى جانب تراجع الدولار، استفاد الذهب من المكاسب في أسواق السلع بشكل عام.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) ضمن مجموعة من مصرفيي البنوك المركزية الذين حضروا المنتدى السنوي في البرتغال.

وفي حين من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات الشهر المقبل، قالت رئيسته كريستين لاجارد إن البنك سيتحرك بشكل تدريجي لكن مع خيار التصرف بحسم في حال حدوث أي تدهور في معدل التضخم في الأجل المتوسط.