سعر الذهب العالمى يتراجع مع تفاقم مخاوف رفع الفائدة الأمريكية بعد مفاجأة أوبك

شهد سعر الذهب تراجعا فى السواق العالمية اليوم الإثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1968.20 دولار.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس إن تراجع الذهب يأتي “مع تقييم المستثمرين لجاذبية الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن مقابل احتمالية استمرار زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول. ومن الواضح أن كفة المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة رجحت”.

وقفزت أسعار النفط بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية ومنتجو النفط الآخرون في أوبك+ عن تخفيضات للإنتاج، وهو نذير سوء محتمل للتضخم العالمي بعد أيام فقط من تباطؤ بيانات الأسعار الأمريكية الذي عزز تفاؤل السوق.

وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في فبراير وأبدى علامات على التباطؤ على الرغم من بقائه مرتفعا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 57.9% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة ربع نقطة في مايو ، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وزاد من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المشترين حاملي العملات الأخرى.

وأشارت إيه.إن.زد في مذكرة إلى أن “الطلب على الذهب كملاذ آمن تراجع مع انحسار الاضطرابات المصرفية الأمريكية”.

وارتفعت أسعار الذهب 8% تقريبا في الربع الأخير بعد أن عززت الاضطرابات المصرفية العالمية في الآونة الأخيرة الرهانات على إبطاء الاحتياطي الفيدرالى لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 981.89 دولار، والبلاديوم 0.7% إلى 1449.94 دولار.