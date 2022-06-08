سعر الذهب العالمى يتراجع مع انتعاش الدولار وزيادة عائد السندات الأمريكية

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع انتعاش الدولار وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، إذ يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من التوجيه بشأن أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 1847 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ينخفض

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1850.20 دولارًا.

قال إدوارد مير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets “كان الذهب يسير في محله إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية. “أعتقد أن السبب هو أن الناس ربما يشعرون ببعض التفاؤل بشأن بعض قراءات التضخم”.

وأضاف “نحن لا نرى الذهب يتحرك حقًا ، والسبب في ذلك هو أن هناك تصورًا بأننا نقترب من ذروة التضخم … يحتاج الذهب إلى رؤية قراءات تضخم أعلى بشكل تدريجي … ولكن إذا تراجعت مستويات التضخم ، فهذا ليس جيدًا بالنسبة للذهب.”

ويستخدم الذهب كأداة تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، انخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1006.91 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 1982.41 دولار. وتراجعت الفضة 0.6 % إلى 22.08 دولار.

أسعار الذهب ترتفع أمس

وارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مع تخلي الدولار عن بعض مكاسبه بينما يترقب المستثمرون أرقام التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لاستشفاف المسار الذي قد يسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالى في زيادات أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.58 % إلى 1851.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس في وقت سابق في الجلسة 1836.10 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % إلى 1854.90 دولار للأوقية.

ومما عزز من جاذبية المعدن النفيس لدى المشترين في الأسواق الخارجية تراجع مؤشر الدولار من مستويات مرتفعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.66 % إلى 22.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.50 % إلى 1012.20 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم حوالي1% إلى 1981.70 دولار للأوقية.