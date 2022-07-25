سعر الذهب العالمى يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط توقعات برفع الفائدة

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب 0.2 % إلى 1722.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يهبط

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1718.70 دولار للأوقية.

كما ارتفع الدولار 0.1 % مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وزيرة الخزانة : النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس الأحد إن النمو الاقتصادي الأمريكي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

وقالت يلين لشبكة تلفزيون (إن.بي.سي) إن أرقام التوظيف الأمريكية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

وانضم البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نُشرت يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه وهو 2%.

الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 18.48 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 868.62 دولار كما تراجع البلاديوم 1.5 % إلى 1999.94 دولار.

أسعار الذهب تغلق على ارتفاع الجمعة الماضية

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1727.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار يوم الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1727 دولارا للأوقية. وصعد الذهب 1.2 % الأسبوع الماضى.

وقال كريج إرلام المحلل في أواندا للصرافة “تراجعت العوائد مما قد يدعم الذهب على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه صوب قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فالذهب يمكن أن يستغل الزخم الحالي لأنه ربما يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالى إلى أن يكون حادا مثلما هو الآن”.