سعر الذهب العالمى يتراجع لأدنى مستوى فى شهر مع ارتفاع الدولار

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مقتربا من أدنى مستوى له في شهر مع تراجع جاذبية المعدن النفيس أمام ارتفاع الدولار ،واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عند 1727.01 أمس الاثنين ، و استقر فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1749.10 دولار.

وقال مات سيمبسون، المحلل البارز للسوق في سيتي إندكس “المخاوف من أن يبعث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى برسالة متشددة في الندوة بجاكسون هول إلى جانب التحذير من حدوث ركود تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر”.

وعوض الدولار خسائره في وقت سابق وربح 0.2 % محاولا تجاوز أعلى مستوى له في عقدين في يوليو. وارتفاع الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة على المشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتسبب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لسعر الفائدة بشكل سريع منذ مارس والتعليقات بشأن المزيد من التشديد في تقليل جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مارس.

وسيُلقي باول كلمة أمام المؤتمر السنوي للبنوك المركزية العالمية في جاكسون هول في وايومنج يوم الجمعة، وهو خطاب من المتوقع أن يشير إلى مدى رفع تكاليف الاقتراض الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 18.88 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 868.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 2012.36 دولار.

هبوط أسعار الذهب 1% أمس

وهبطت أسعار الذهب 1% أمس الاثنين لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1733.90 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوى له منذ 27 يوليو.

وكان سعر الذهب في طريقه لسادس جلسة على التوالي من الانخفاض بعد أن فقد ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1747.10 دولار.

وأشار هان تان، كبير محللي السوق لدى أكسنيتي، إلى أن الدلائل على توجهات السياسة النقدية التي سيتبناها اجتماع سنوي مقبل للبنوك المركزية الكبرى في العالم سيهيمن على الأرجح على تحركات الذهب في الفترة المقبلة وقد تهبط الأسعار لقرب 1700 دولار إذا تمسك المركزي الأمريكي بكبح التضخم من خلال المزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر.