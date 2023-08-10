سعر الذهب العالمى يتباين وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

شهد سعر الذهب تباينًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميسن لكنه يحوم قرب أدنى مستوياته في شهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تحدد المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتقدم سعر الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1918 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى له، منذ العاشر من يوليو الذي سجله أمس.

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها لاحقًا، تسارعًا طفيفًا في التضخم في يوليو.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرًا يُذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 22.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 890.87 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1238.63 دولار.