سعر الذهب العالمى يتباين مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1925.00 دولار.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.

ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين.

وقال يب جونج رونج الخبير الاستراتيجي في السوق لدى آي.جي «المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9 % إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.