سعر الذهب العالمى يتباين مع تراجع الدولار وترقب المزيد من رفع الفائدة

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% ليسجل 1802.50 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 23.12 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1725.38 دولار.