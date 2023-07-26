سعر الذهب العالمى يتباين مع امتناع المستثمرين عن المجازفات الكبيرة

شهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ امتنع المستثمرون عن المجازفات الكبيرة قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق ، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1963.99 دولار ( الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1965.20 دولار.

قال ياب جون رونج، محلل السوق في IG: “تبحث الأسواق عن توقف ممتد لسعر الفائدة خلال بقية العام، بينما يمكن لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التراجع عن هذا الأمر عبر ترك الباب مفتوحًا لرفع آخر في سبتمبر أو نوفمبر”.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر أي العائد.

ومع ذلك، قال ياب: “على المدى المتوسط، لا يزال بإمكان المعدن الأصفر الاحتفاظ باتجاهه التصاعدي، بالنظر إلى أننا في المرحلة الأخيرة من دورة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وتترقب الأسواق المالية خطاب “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، يليه قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس وبنك اليابان في اليوم التالي.

إلى جانب توجيهات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي، ينتظر المتعاملون أيضًا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني المقرر غدا الخميس. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بارتفاع بنسبة 2% في الربع الأول.

ومن بين المعادن الثمينة الأخرى ، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 24.60 دولار للأونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 965.99 دولار، واستقر البلاديوم عند 1283.89 دولار.