سعر الذهب العالمى يتباين مع ابتعاد المستثمرين عن المجازفات الكبيرة

شهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها غدًا والتي قد تقدم المزيد من الدلائل على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2027 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب فى العقود لأمريكية الآجلة للمعدن الثمين 0.22% إلى 2043 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.03% إلى 104.08 نقطة.

وكتب محللو ANZ في مذكرة: “البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع أن تعزز التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي… تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجديد يجب أن تكون داعمة للطلب على الاستثمار في الذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.79 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 887.08 دولارا ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 940.68 دولارا للأوقية.