سعر الذهب العالمي يتباين بعد بيانات الوظائف الأمريكية

شهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1931 دولارا للأوقية.

وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو.

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 % إلى 911.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1246.86 دولار للأوقية.