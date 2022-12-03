سعر الذرة اليوم فى الأسواق المصرية

قفزت أسعار الذرة المستوردة إلى 12 ألف جنيه لدى التجار وقد تصل إلى 12500 جنيه في الصعيد ، بينما تسجل آخر أسعارها في الموانئ 11200 جنيه للطن البرازيلي أو الأرجنتيني، بينما اقتربت أسعار بذور الصويا من حاجز الـ40 ألف جنيه نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف عدد من التجار لـ”المال ” أن هناك ارتفاعات مرتقبة للبيض والدواجن خلال يومين مقبلين نتيجة توقف معظم خطوط الإنتاج بالشركات مؤخرا، مشيرين إلى أن النشاط حاليا في الشركات على المحك.

أسعار الذرة اليوم

وفي سياق مواز واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ارتفاعاتها ، وسجل طن الذرة الأوكراني والبرازيلي 11800 ألف جنيه في ميناء الوصول، والذرة الأوكراني والروماني 11500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 32 ألف جنيه، وبروتين 46% سجل 33 ألف جنيه، وبذور الصويا فول فات 37 ألف جنيه للمستورد و36500 جنيه للمحلي.

وأضاف التجار أن أسعار كسب الصويا قفزت بقيمة 100% نتيجة الظروف العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذه الأيام.

أسعار الذرة الصفراء

وكانت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

وأكدت رجب أنها تقوم بزيارات إلى محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والإسماعيلية وشرق الإسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم، وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت الطبيعية وتقليل فاتورة الاستيراد.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة، كان قد أعلن في وقت سابق عن التواصل إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف على بدء الزراعة التعاقدية في محصول الذرة بحد أدنى ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول.