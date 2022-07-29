سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-7-2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022، عند 61.45 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثاث البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في نهاية تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا عن سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري بماكينات الصراف الآلي لفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري على نفس متسوايات أمس الخميس، 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما في بنك مصر سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، 59.32 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، وهي نفس مستوايات ختام التعاملات اليومية أمس الخميس.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

ومازال سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية محافظًا على نفس مستواياته، عند 57.71 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري، 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، عند 59.64 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري، 58.77 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، على نفس مستواه أمس الخميس.

سعر الدينار الكويتي

سعر علملة دولة الكويت في بنك أبو ظبي الإسلامي

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي، على متسواه 60.12 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث في فروع البنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، إلى 58.02 للشراء، و61.96 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 58.79 جنيه للشراء، و64.67 جنيه للبيع.