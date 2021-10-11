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سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

بنك الإسكندرية يقدم السعر عند 48.45 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:21 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 5:21 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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حقتت مستويات سعر الدينار الكويتي استقرارًا، اليوم الاثنين 11 أكتوبر2021، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.854 جنيه للشراء، و52.314 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات سجلت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أوضح أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

من ناحية أخرى وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 48.45 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبحسب آخر تحديث للعملة الكويتية وصلت أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، إلى 49.45 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما جاء سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار، على المستوى العالمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بينما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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