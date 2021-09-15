سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية تعاملات اليوم في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 15- 9- 2021، لليوم الرابع على التوالي ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

نشر تقرير “المال” المسائي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أعلنت شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما نشرت شاشات التداول اللحظية الخاصة بالبنك الأهلي المصري وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ووفقًا لآخر تحديث للعملة الكويتية، جاء السعر على نفس مستويات أمس أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما بلغت مستويات الدينار الكويتي مقابل نظيره عملة المملكة العربية الريال السعودي 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.