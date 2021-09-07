سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

ما زال سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 7- 9- 2021، يواصل مسيرة الاستقرار في نهاية التعاملات أمام الجنيه، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وطبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

من ناحية أخرى جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم 3.32 دولار، داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.