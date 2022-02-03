سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

واصلت مستويات سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم الخميس 3 فبراير 2022 استقرارها داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي، عند 51.714 جنيه للشراء، و52.172 للبيع،…

واصلت مستويات سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم الخميس 3 فبراير 2022 استقرارها داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي، عند 51.714 جنيه للشراء، و52.172 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

كما حافظ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية على استقراره عند49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما يعرض التقرير اليومي لبوابة “المال” وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال». الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

في نهاية التعاملات جاء سعر شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وأوضحت أحدث تقارير “المال” على أسعار العملات بنهاية التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

فيما وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

بينما استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

ومن ناحية أخرى، وصول صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.