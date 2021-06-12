سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

أنهت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، على استقرار اليوم السبت 12-6-2021 لليوم الثاني على نفس مستويات أول أمس الخميس داخل شبكات فروع البنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، بشاشات التداول اللحظية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ، لينهي متوسط الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تداولات الأسبوع الماضي داخل السوق عند 51.79 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع، بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية على تقرير سعر الدينار الكويتي الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها.

سعر صرف الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 51.79 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما تعرض شاشات شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع. سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأوضح تقرير “المال” أن سعر الدينار الكويتي جاء داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند 49.54 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

فيما جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.82 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجلت بيانات أخر تحديث لمستويات شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بالبنك الأهلي المصري عند 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات سجل مستوى صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي 3.32 دولار، بحسب آخر تحديث له داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعن سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي سجل 12.47 ريال، وفقا للتحديث الأخير له فى السوق وفقأ لرصد “المال”