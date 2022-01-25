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سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

مسجلاً 49.67 جنيه للشراء
فاطمة إمام 6:02 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 6:02 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 25 يناير 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.744 جنيه للشراء، و52.201 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر،طبقًا للتقرير الذي تقدمة منصة المال بشكل يومي خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

جاءت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى الجانب الآخر، استقرت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وجاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

نشر التقرير المسائي لـ”المال” استقرار مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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