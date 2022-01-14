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سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

التجاري الدولي يقدم السعر عند 49.37 جنيه للشراء
فاطمة إمام 3:28 م, الجمعة, 14 يناير 22 3:28 م, الجمعة, 14 يناير 22

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حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14 يناير 2022 على استقراره في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.802 جنيه للشراء، و52.259 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في نهاية التعاملات.. سجلت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

تداول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المتحد

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أعلن التقرير المسائي لـ”المال” استقرار مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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