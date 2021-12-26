سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر اليورو، ليبلغ 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى الجانب الآخر جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في استقراره داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

فيما حققت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي إلى مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

عرضت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية 49.25 جنيه للشراء، و52.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وجاءت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، جاء عند 3.31 دولار أمريكي.