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سعر الدينار الكويتي يواصل الثبات بنهاية التعاملات في البنوك

التجاري الدولي يمنح 49.37 جنيه للشراء
فاطمة إمام 7:09 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:09 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، على استقراره داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه على المستويات المعلَنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري 51.734 جنيه للشراء، و52.073 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية الى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

أظهرت أحدث مؤشرات وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد إلي 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعلى صعيد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري،جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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