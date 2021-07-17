سعر الدينار الكويتي يواصل الاستقرار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

أظهرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية استقرارها اليوم 17-7-2021 على نفس مستويات أول أمس الخميس، نظراً للعطلة الرسمية فى البنوك المصرية يومى الجمعة والسبت ، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدينار مقابل نظيره المصري بالبنك الأهلي الكويتي سجل 49.61 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، وفقاً لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعند مستوى 48.46 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

حافظت مستويات صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي على استقرارها عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال.