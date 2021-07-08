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سعر الدينار الكويتي يواصل استقراره مقابل الجنيه

سجل في البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.
فاطمة إمام 5:59 م, الخميس, 8 يوليو 21 5:59 م, الخميس, 8 يوليو 21

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حاقظ سعر الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري، بختام تعاملات اليوم الخميس 8-7-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، منها الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 51.87 جنيه، وعلى مستوى البيع سجل 52.33 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الدينار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.16 جنيه للشراء، و52.33 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات تداول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ومقابل سعر الدينار الكويتي جاء سعر صرف الجنيه المصري داخل بنك الاسكندرية عند 48.38 جنيه للشراء، و52.25 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري جاء عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار ليصل إلى مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ووفقاً لتقرير “المال” عن أسعار العملات، سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات وصل عند مستوى 12.45 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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