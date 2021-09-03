سعر الدينار الكويتي يواصل استقراره بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.961 جنيه للشراء، و52.422 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي 49.31 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.44 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، جاءت عند 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات العربية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاءت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.