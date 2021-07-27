سعر الدينار الكويتي يواصل استقراره بالبنوك المصرية بنهاية التعاملات

سجل في البنك التجاري الدولي 49.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع

لليوم الثالث على التوالي استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، وفقاً لآخر التحديثات على سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 ، فيما سجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية 51.91 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، طبقا للمسح الذي تقدمه بوابة “المال” بشكل يومي خدمة لمتابعيها عن أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي CIB، إلى 49.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي نهاية التداولاتت بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، 49.41 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفيما يخص مستويات سعر صرف العملة الخليجية الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، جاءت عند 48.42 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.30 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ووفقاً لآخر تحديث على أسعار العملات العربية داخل السوق المصرفية.. جاء سعر الدينار الكويتي عند 3.32 دولار في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال وفقاً لآخر تحديثات على أسعار العملات العربية