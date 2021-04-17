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سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على استقرار

مستقرًّا بنهاية تعاملات اليوم نظرًا للعطلة الرسمية
فاطمه امام 4:09 م, السبت, 17 أبريل 21 4:09 م, السبت, 17 أبريل 21

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أنهى سعر الدينار الكويتي على استقرار نسبي، مقابل الجنيه المصري، بختام تداولات اليوم السبت 17 أبريل 2021، داخل شبكة فروع البنوك والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، ويتم تحديد سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآليات العرض والطلب من جانب البنوك المصرية حيث يتم تجديدها بشكل يومي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، اليوم، داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند 48.98 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

فيما أنهت مستويات سعر الدينار الكويتي على استقرار أمام الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية 51.87 جنيه للشراء، و52.22 جنيه، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

تعرض شبكة فروع المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي 556
صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى صعيد أسعار صرف الدينار الكويتي، استقرت مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.59 جنيه للشراء، و54.61 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

تقدم سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي عند مستوى 51.52 للشراء، و52.18 جنيه للبيع، بنهاية تداولات اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي، داخل شبكة فروع بنك مصرثاني أكبر مصرف حكومي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.01 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي الكويتية بشكل طفيف أمام نظيرها الدولار الأمريكي، لتصل مستويات التداول اليوم إلى مستوى 3.32 دولار.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجلت مستويات صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات اليوم عند مستوى 12.37 ريال.

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بقلم فاطمه امام

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