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سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على تباين أمام الجنيه

متوسط العملة يسجل 52 جنيهًا للشراء
فاطمة إمام 4:31 م, الأحد, 21 نوفمبر 21 4:31 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

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في نهاية التعاملات تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت احدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعلى االجانب الاخر سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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