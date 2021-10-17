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سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على تباين

الأهلي الكويتي يقدم السعر الأعلى
فاطمة إمام 4:50 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 4:50 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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اتخذت مستويات سعر الدينار الكويتي، مسيرة التباين اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري، على نفس مستويات الخميس الماضي، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.897 جنيه للشراء، و52.239 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ومن ناحية أخرى وصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بحسب آخر تحديث للعملة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أعلنت آخر تحديث للعملة الكويتية أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري أكبر مصرفي حكومي في السوق المصرفية المصرية عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

كما جاء سعر صرف العملة الكويتية أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار، على المستوى العالمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى صعيد متصل وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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