سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على استقرار مقابل الجنيه

حافظ مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 29- 9- 2021 على استقرارها أمام الجنيه المصري فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.874 جنيه للشراء، و52.333 للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات، جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بينما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعند قيمة مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع، لسعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما أعلنت أحدث مؤشرات شاشات تداول البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وبحسب آحدث تحديثات العملة الكويتية عالميا، سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعرض تقرير “المال” على أسعار العملات فقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.