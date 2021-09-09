سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على استقرار مقابل الجنيه

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 9- 9- 2021، على استقراره بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية،طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أوضح تقرير “المال” وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، إلى 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

فيما سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم 3.32 دولار، داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما يخص مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.