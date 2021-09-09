بنـــوك

سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على استقرار مقابل الجنيه

الدينار يسجل 49.64 جنيه للشراء داخل الأهلي الكويتي
فاطمة إمام 4:52 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 4:52 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 9- 9- 2021، على استقراره بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية،طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أوضح تقرير “المال” وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع على الترتيب.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات داخل البنوك

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، إلى 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

فيما سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم 3.32 دولار، داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما يخص مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم يحافظ على استقراره بنهاية التعاملات

‫محمود الصباغ‬‎ 5:12 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

«المركزي»: التضخم الأساسي يتراجع إلى 4.5% في أغسطس

فاطمة إمام 4:47 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 4:43 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

البنك الأهلي : السيدات تستحوذ على 50% من إجمالي التعيينات آخر عامين

عصام عميرة 3:41 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

ثبات سعر الدولار الخميس وسط تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة

محمد عبد السند 2:45 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

الإسترليني ينهي خسائره ويصعد الخميس بدعم قرارات ضريبية في المملكة المتحدة

محمد عبد السند 2:30 م, الخميس, 9 سبتمبر 21