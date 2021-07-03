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سعر الدينار الكويتي ينهي تعاملات اليوم على استقرار

مستقراً بنهاية التعاملات
فاطمه امام 3:17 م, السبت, 3 يوليو 21 3:17 م, السبت, 3 يوليو 21

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أنهى سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3 يوليو 2021، على استقرار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، على نفس مستويات يوم الأربعاء الماضي، ليأتي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند متوسط سعر للشراء 51.78 جنيه، وعلى مستوى البيع عند 52.27 جنيه، وفقًا للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار الكويتي فى شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.05 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

ومن ناحية أخرى وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي إلى مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 48.32 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصلت مستويات شراء وبيع العملة الكويتية داخل البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.11 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات.. تراجع الدينار الكويتي بشكل طفيف أمام نظيره الدولار الأمريكي ليسجل عند 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق، بحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

يواصل الدينار الكويتي استقراره مقابل الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال، وفقًا لآخِر تحديث للعملات.

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بقلم فاطمه امام

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