سعر الدينار الكويتي يستقر في نهاية تداولات أول أيام رمضان

حافظ سعر الدينار الكويتي على أسعار الشراء والبيع على نفس مستويات أمس، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، وفقًا لشاشات التداول اللحظية داخل القطاع المصرفي، بحسب رصد منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي على سعر العملة الكويتية؛ خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

تراجعت مستويات بيع سعر العملة الكويتية “الدينار” في نهاية تداولات اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي؛ البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 48.96 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك SAIB، على مستويات الشراء والبيع، عند 51.88 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، للأفراد والشركات.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

كما حافظ الدينار الكويتي على نفس مستويات أمس داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، وجاء عند 47.39 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وعند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، قدم البنك العربي الأفريقي الدولي سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في نهاية تداولات اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

بيّن تقرير المال في نهاية التداولات على أسعار العملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي، إلى 51.87 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وداخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية، وصل سعر صرف الدينار الكويتي، بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 49.96 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وعرضت مؤشرات التداول مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، خلال تداولات اليوم، عند 48.03 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى مستوى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، سجلت أسعار صرف العملة الكويتية أمام نظيرها الدولار الأمريكي مستويات التداول اليوم 3.30 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية، حافظت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بداية التعاملات بسوق صرف العملات، اليوم، على سعرها عند مستوى 12.37 ريال.