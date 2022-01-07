سعر الدينار الكويتي يستقر في السوق

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر الدينار…

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

استقرت مستويات الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

على نفس مستويات الأربعاء الماضي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

اظهر التقرير المسائي لـ “المال” استقرار مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية عند 49.25 جنيه للشراء، و52.03 للبيع.