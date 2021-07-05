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سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

مستقرًّا في أغلب البنوك
فاطمة إمام 6:25 م, الأثنين, 5 يوليو 21 6:25 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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استقر سعر الدينار الكويتي أمام نظيره من العملة المحلية؛ المصري الجنيه، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 5-7-2021 بعدد كبير من شبكات فروع البنوك منها المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، وسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري متوسط سعر للشراء 51.83 جنيه، وعلى مستوى البيع سجل 52.29 جنيه، بحسب السعر المعلَن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.05 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي للشراء والبيع أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي لتأتي عند 49.61 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات اللحظية استقرار مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 48.32 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي في استقرارها لليوم الثالث أمام نظيره الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق، بحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وعرضت آخِر التحديثات على أسعار العملات العربية .. استقرار الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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