سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 7 مارس 2022 حالة من الاستقرار داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51.483 جنيه للشراء، و51.988 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما نشرت التداولات المسائية استقرار سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتى عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

في ختام التعاملات جاءت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المتحد، عند مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على مستواه أمام الدولار داخل البنوك المصرية اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

وفيما يخص شراء وبيع صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي جاء عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

كما سجلت مستويات سعر شراء وبيع صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات وصول شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى مستوى 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

كما سجلت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.