سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم في البنوك وشركات الصرافة

اظهر التقرير المسائي الذي تقدمة منصة المال بشكل يومي حفاظ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24 يناير 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.744 جنيه للشراء، و52.201 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي Cib

وأظهر التقرير المسائي للمال استقرار مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس استقر مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بحسب التحديث الاخير للعملة الكويتية.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وفيما يخص مستويات سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما أظهر التقرير المسائي للمال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وحافظ شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع