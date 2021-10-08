سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 8 أكتوبر2021 مقابل الجنيه، في فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية لإجازة القطاهع المصرفي الاسبوعية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر الشراء وابيع للدولار على شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

واستقرت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي على مستواها أمام الجنيه المصري عند 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما ينشر التقرير المسائي للمال على شاشات التداول اللحظية استقرار الدينارالكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى المستوى العالمي جاء سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

داخل السوق الخليجية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.