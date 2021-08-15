سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

في نهاية التعاملات، واصل سعر الدينار الكويتي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.925 جنيه للشراء، و52.385 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 49.31 جنيه للشراء، و52.40 للبيع بفروع البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، جاء سعر صرف الدينار الكويتي امام الجنيه المصري عند 49.57 جنيه للشراء، و52.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية مستوى 48.43 جنيه للشراء، و52.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات تداول البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 49.31 جنيه للشراء، و52.33 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ووصلت سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفي نهاية التعاملات، جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.