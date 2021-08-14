سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، وذلك نتيجة العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، وجاء سعر الدينار الكويتي الأسبوع الماضي، عند 51.925 جنيه للشراء، و52.385 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 49.31 جنيه للشراء، و52.40 للبيع بفروع البنك التجاري الدولي، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.57 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

تداولت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى 48.43 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

يقدم أكبر المصارف العاملة في السوق، البنك الأهلي المصري سعر صرف الدينار الكويتى خلال تعاملات اليوم عند49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

من ناحية أخرى، وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

فيما بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.