سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، وذلك نتيجة العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت، وجاء سعر الدينار الكويتي أمس الأول الأربعاء، عند 51.925 جنيه للشراء، و52.385 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 49.31 جنيه للشراء، و52.40 للبيع بفروع البنك التجاري الدولي، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.57 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية مستوى 48.43 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

يعرض أكبر المصارف العاملة في السوق سعر صرف البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفي نهاية التعاملات وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.