سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

مستقرًّا في أغلب البنوك

حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره بختام التعاملات داخل شركات الصرافة العاملة والبنوك المحلية والأجنبية في السوق المحلية المصرفية، طبقًا لتقرير منصة ”المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها. وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-8-2021، عند 51.941 جنيه للشراء، و52.405 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 49.36 جنيه للشراء، و52.41 للبيع بفروع البنك التجاري الدولي، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

من ناحية أخرى وصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاءت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية عند مستوى 48.48 جنيه للشراء، و52.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

يقدم أكبر المصارف العاملة في السوق سعر صرف البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم عند مستوى 49.44 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

من جانب آخر استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.