سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارأ أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، على نفس مستويات أول أمس، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصلت مستويات العملة الأمريكية بفروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد مستويات صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي استقر عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.36 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في شبكة فروع بنك الإسكندرية، جاءت مستويات الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء مستويات الشراء والبيع سعر صرف الدينار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي بختام تعاملات اليوم في البنوك عند 12.47 ريال.