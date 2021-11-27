سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، على استقراره داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلَنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء، و52.094 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

عرض أحد مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.