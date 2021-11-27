بنـــوك

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

البنوك الحكومية تقدم أقل سعر للعملة
فاطمة إمام 6:25 م, السبت, 27 نوفمبر 21 6:25 م, السبت, 27 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، على استقراره داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلَنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء، و52.094 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-11-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

عرض أحد مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم السبت 27-11-2021 في القطاع المصرفي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم السبت يواصل استقراره في البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 6:56 م, السبت, 27 نوفمبر 21

استقرار أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:52 م, السبت, 27 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

فاطمة إمام 6:15 م, السبت, 27 نوفمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في القطاع المصرفي

إسلام عزام 4:11 م, السبت, 27 نوفمبر 21

الأتراك عاجزون عن شراء الدواء بعد انهيار الليرة

محمد عبد السند 11:44 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم السبت 27-11-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:21 ص, السبت, 27 نوفمبر 21