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سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

طبقا للمسح الذي تجريه المال
‫محمود الصباغ‬‎ 8:01 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 8:01 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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حافظ سعر الدينار الكويتي ، اليوم الجمعة ، 26 نوفمبر 2021، على استقراره داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

اظهر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

كما سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

فيما جاءت مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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