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سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

الدينار يسجل 49.67 جنيه للشراء داخل الأهلي الكويتي
فاطمة إمام 5:58 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 5:58 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أنهت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 7 أكتوبر2021 التعاملات مقابل الجنيه، على استقرار فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي نهاية التعاملات استقر سعر صرف الدولار على شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

ووفقًا لآخر تحديث للعملة الكويتية داخل السوق المصرية، استقرت مستويات 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في مساء اليوم الخميس استقر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

من ناحية أخرى وعلى المستوى العالمي وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على صعيد تداولات العملات داخل السوق الخليجية وصلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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